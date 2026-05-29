POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit etwa 3.500 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen (28.05.2026)
Tuttlingen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfahrtsunfall vom Donnerstagnachmittag. Ein 80-jähriger Mann fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Audi von der Bahnhofstraße in den Aesculap-Kreisverkehr ein. Dabei soll er die Vorfahrt einer 26-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben. Durch die anschließende Kollision entstand Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600 zu melden.
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Fabian Herkommer
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