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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall mit etwa 3.500 Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen (28.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfahrtsunfall vom Donnerstagnachmittag. Ein 80-jähriger Mann fuhr gegen 15:45 Uhr mit seinem Audi von der Bahnhofstraße in den Aesculap-Kreisverkehr ein. Dabei soll er die Vorfahrt einer 26-jährigen Skoda-Fahrerin missachtet haben. Durch die anschließende Kollision entstand Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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