Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Integrationsbeauftragte lädt ein zum Fachtag und Gedenktag zum 4. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine

Schwerin (ots)

Anlässlich des 4. Jahrestages des russischen Angriffskrie-ges auf die Ukraine lädt die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Jana Michael, am Dienstag, 24. Februar 2026, zu einem Fachtag "Zukunft der Ukrainerinnen und Ukrainer in MV" sowie einer zentralen Gedenkveranstaltung ins Schloss Schwerin ein. Beide For-mate stehen im Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen des Krieges, der Würdigung der in Russland begonnenen Aggression als eklatanter Bruch des Völkerrechts sowie der gemeinsamen Verantwortung für Frieden, Demokratie und Zusammenhalt.

"Vier Jahre nach Beginn dieses Angriffskrieges dürfen wir nicht müde werden, hinzuschauen, zu erinnern und zu handeln", betont die Integrationsbeauftragte Jana Michael und: "Der Krieg hat unermessliches Leid verursacht, Millionen Menschen zur Flucht gezwungen und auch unsere Gesellschaften vor große Herausforderungen gestellt. Integration, Teilhabe und Solidarität sind zentrale Aufgaben - heute mehr denn je."

Die Fachtagung bringt Expertinnen und Experten aus Verwaltung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Migrantinnen- und Migrantenorganisationen zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Erfahrungen der vergangenen Jahre, aktuelle Herausforderungen in der Integrationsarbeit sowie Perspektiven für nachhaltige Unterstützung geflüchteter Menschen aus der Ukraine - und insbesondere der Blick in die Zukunft.

Die anschließende Gedenkveranstaltung setzt ein sichtbares Zeichen des Erinnerns an die Opfer des Krieges. Sie lädt dazu ein, innezuhalten, Solidarität zu zeigen und gemeinsam ein klares Bekenntnis zu Frieden, Freiheit und Menschenrechten abzugeben.

Die Integrationsbeauftragte ruft Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Initiativen dazu auf, sich an beiden Veranstaltungen zu beteiligen: "Nur gemeinsam können wir ein starkes Zeichen gegen Krieg und für Menschlichkeit setzen."

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell