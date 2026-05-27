Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Sitzbänke und Abfalleimer aus Boden gerissen - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 21.05.2026, 18:00 Uhr, und Samstag, dem 23.05.2026, 06:45 Uhr, kam es an der Straße "Am Alten Hafen" in Haren zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter rissen zwei Sitzbänke sowie einen Abfalleimer aus dem Boden. Die beiden Sitzbänke wurden später im Ems-Kanal aufgefunden. Der Abfalleimer ist weiterhin verschwunden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 entgegen.

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