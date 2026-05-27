PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Technischer Defekt verursacht Schwelbrand in Schweinestall

Haselünne (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 05:15 Uhr in einem Schweinestall an der Dorfstraße in Haselünne zu einem Brand.

Die beiden Eigentümer des Stalls, ein 62-Jähriger sowie ein 31-Jähriger, waren gerade mit der Fütterung der Tiere beschäftigt, als plötzlich der Strom ausfiel und Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Daraufhin verständigten sie umgehend die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten den Schwelbrand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen schmorrte eine Deckenlampe durch und fiel anschließend herunter. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Glücklicherweise überlebten alle rund 500 Säue und Ferkel den Brand, jedoch wurden zwei Schweine verletzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Beschädigt wurden Teile der Decke sowie zwei Schweineboxen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 10:52

    POL-EL: Lingen - Einbruch in Café eines Kanucamps - Zeugen gesucht

    Lingen (ots) - Zwischen Montag, dem 25.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, dem 26.05.2026, 08:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Café eines Kanucamps an der Nordhorner Straße in Lingen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, sich unter ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:51

    POL-EL: Haren - Hauswand mit Bitumen beschmiert - Zeugen gesucht

    Haren (ots) - Zwischen Samstag, dem 23.05.2026, 16:30 Uhr, und Sonntag, dem 24.05.2026, 15:20 Uhr, kam es im Kornblumenweg in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand mit Bitumen und verursachten dadurch einen Sachschaden. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:50

    POL-EL: Lähden - 18-Jähriger auf Schützenfest verletzt - Zeugen gesucht

    Lähden (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es gegen 03:00 Uhr auf einem Schützenfest in der Schützenstraße in Lähden zu einer Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann wurde dabei von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren