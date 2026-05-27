Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Technischer Defekt verursacht Schwelbrand in Schweinestall

Haselünne (ots)

Am gestrigen Morgen kam es gegen 05:15 Uhr in einem Schweinestall an der Dorfstraße in Haselünne zu einem Brand.

Die beiden Eigentümer des Stalls, ein 62-Jähriger sowie ein 31-Jähriger, waren gerade mit der Fütterung der Tiere beschäftigt, als plötzlich der Strom ausfiel und Rauchgeruch wahrgenommen wurde. Daraufhin verständigten sie umgehend die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte konnten den Schwelbrand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen schmorrte eine Deckenlampe durch und fiel anschließend herunter. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Glücklicherweise überlebten alle rund 500 Säue und Ferkel den Brand, jedoch wurden zwei Schweine verletzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Beschädigt wurden Teile der Decke sowie zwei Schweineboxen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

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