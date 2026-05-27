Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Café eines Kanucamps - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Zwischen Montag, dem 25.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, dem 26.05.2026, 08:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Café eines Kanucamps an der Nordhorner Straße in Lingen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.
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