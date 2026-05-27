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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Café eines Kanucamps - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen Montag, dem 25.05.2026, 15:30 Uhr, und Dienstag, dem 26.05.2026, 08:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in das Café eines Kanucamps an der Nordhorner Straße in Lingen eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Tablet sowie Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei in Lingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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