POL-EL: Lingen - Einbruch in Café eines Kanucamps - Zeugen gesucht

Lähden (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es gegen 03:00 Uhr auf einem Schützenfest in der Schützenstraße in Lähden zu einer Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann wurde dabei von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, ...

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