Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrausweisautomat angegriffen - keine Beute, hoher Sachschaden

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Arnstadt, Bahnhalt Arnstadt-Süd (ots)

Bahnreisende konnten am Pfingstmontag den Fahrausweisautomat am Haltepunkt Arnstadt-Süd nicht mehr nutzen. Grund hierfür war ein Angriff auf das technische Gerät in der Nacht zu-vor.

Gegen 3:30 Uhr meldete sich eine Zeugin über den Notruf und gab an, dass zwei unbekannte Personen versucht haben, den Automaten aufzubrechen. Bei Eintreffen der Landes- und Bundespolizei waren die Täter bereits geflüchtet. Die Suche nach ihnen blieb ohne Erfolg.

Den Inhalt des Gerätes konnten die beiden Täter nicht erlangen. Zurückgelassen haben sie jedoch einen hohen, mutmaßlich fünfstelligen Sachschaden. Beamte der Bundespolizei sicherten am Gerät und dem Umfeld Spuren und erhoffen sich weitere Ansätze gegen die bisher unbekannte Täterschaft durch die vorhandenen Aufzeichnungen der Tat.

Die Bundespolizei ermittelt in diesem Sachverhalt wegen eines Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung.

Solange der Automat noch nicht wieder funktionstüchtig ist, sollten Bahnreisende auf die Möglichkeit des digitalen Ticketerwerbs zurückgreifen oder das Zugpersonal direkt bei Fahrtantritt kontaktieren, und auf den Umstand hinweisen.

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