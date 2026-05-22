Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Mutmaßlicher Jugendstreich entwickelt strafrechtliche Relevanz

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Altenburg, Altenburg Bahnhof (ots)

Ein mutmaßlicher Jugendstreich entwickelte strafrechtliche Relevanz und hatte für sieben Fahrradbesitzer unschöne Folgen.

Schon am Mittwochnachmittag entfernte eine Gruppe Teenager an sieben Fahrrädern, die am Altenburger Bahnhof abgestellt waren, die Sättel. Die jungen Menschen wurden allerdings dabei beobachtet.

Bei Eintreffen der Bundespolizei hatten sie sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Eine Fahndung im Umfeld blieb ohne Feststellungen.

Die Sättel und Sattelstützen wurden später im Rahmen der Absuche in einem Lüftungsschacht entdeckt. Die Zeugenhinweise sollen nun die Suche und Identifizierung der bisher unbekannten Täter unterstützen. Die Bundespolizei ermittelt gegen sie wegen Sachbeschädigung.

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