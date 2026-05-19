Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Campingstuhl und Schlafsack im Hauptbahnhof entwendet

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 24-Jähriger zeigte am Montagnachmittag einen Diebstahl bei der Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof an. Er gab an, dass ihm in der Verkehrsstation sein Campingstuhl sowie ein Schlafsack gestohlen wurden.

Die Bundespolizisten konnten anhand der Kameraaufzeichnungen einen Mann dabei beobachten, wie er die Gegenstände an sich nahm und anschließend mit einem E-Roller den Hauptbahnhof verlassen hat. Durch das Versicherungskennzeichen des fahrbaren Untersatzes konnte der 44-jährige Halter identifiziert werden.

Eine Streife der Bundespolizei traf den Mann an seinem Erfurter Wohnsitz an. Er händigte den Campingstuhl wieder aus. Der Schlafsack sei bereits weitergegeben worden, so die Aussage des Deutschen.

Die Beamten eröffneten dem Mann, dass nun wegen Diebstahls gegen ihn ermittelt wird.

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