Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Wie sich ein Bestohlener selbst als Dieb entpuppt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Heute Morgen meldete sich ein Mann bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Erfurt und gab an, dass ihm sein Smartphone im Verkehrshalt gestohlen worden sei.

Eine Nachschau und Fahndung nach möglichen Tätern im Nahbereich verliefen negativ. Der Umstand, dass der Deutsche alkoholisiert war, hat die Sachverhaltsaufklärung nicht unbedingt begünstigt. Sein Atemalkoholwert wurde mit fast 2.5 Promille gemessen.

Aus seiner Umhängetasche kam ein anderes Smartphone zum Vorschein. In einer Spontanäußerung gab der Angetrunkene an, dass er dieses am Vortag aus einem Krankenhaus mitgenommen habe und nicht der rechtmäßige Eigentümer sei. Das Gerät wurde sichergestellt.

Nun ermittelt die Bundespolizei wegen eines mutmaßlichen Diebstahls gegen den Bestohlenen.

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