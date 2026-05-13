Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vorabinformationen der Bundespolizei zum bahnseitigen Rei-severkehr anlässlich des Thüringenderbys

Bild-Infos

Download

Erfurt, Jena (ots)

Am 16.05.2026 um 14:00 Uhr findet das sogenannte Thüringen-derby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt statt.

Wegen der traditionell herrschenden Fanfeindschaft zwischen den Anhängern beider Vereine ist am Samstag bei einem unkontrollierten Aufeinandertreffen mit einem erhöhten Konfliktpotential sowie mit Störungen zu rechnen, auch auf schienengebundenen Reisewegen zum und vom Spielort. Die Landespolizeiinspektion Jena bereitet aus diesem Grund einen umfangreichen Einsatz im engen Austausch mit der Bundespolizeiinspektion Erfurt vor.

Die Trennung von rivalisierenden Fangruppierungen, insbesondere von gewaltbereiten Fans, hat für die Landes- und Bundespolizei höchste Priorität. Zur Sicherstellung einer friedlichen An- und Abreise aller Fußballinteressierten wird anlassbezogen eine polizeiliche Begleitung der bahnseitig reisenden Heim- und Gästefans erfolgen.

Im Erfurter Hauptbahnhof, als auch an den Stadtbahnhöfen in Jena sowie den Bahnhöfen Weimar, Saalfeld, Gera, Naumburg und dazwischen auf der Route nach Jena liegenden Bahnhöfen bzw. Haltepunkten, kann es zu temporären Einschränkungen für andere Bahnreisende kommen. Die Bundespolizei versucht, diese durch gezielte Kommunikation und lenkende polizeiliche Maßnahmen auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren.

Vor dem Spiel dürfte der Zeitraum 09:00 - 11:00 Uhr wegen paralleler Anreisen zum Spielort durch eine starke Auslastung in den Zügen in Richtung Jena geprägt sein. Die Besonderheit im Fußballfanreiseverkehr dieser prestigeträchtigen Paarung wird mutmaßlich darin liegen, dass die Fans von Rot-Weiß Erfurt schon vor dem Anpfiff um 14:00 Uhr nach Ihrer angemeldeten Versammlung in Jena, aus Protest wegen des behördlich reduzierten Gästekartenkontingents, wieder in die Landeshauptstadt Thüringens zurückreisen wollen, um das eigentliche Fußballspiel bei einem Public Viewing in Erfurt zu verfolgen. Daher könnte es im Zeitraum von etwa 12:00 - 14:00 Uhr in der Fahrtrichtung von Jena nach Erfurt erneut stark ausgelastete Zugverbindungen geben.

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt wird am Einsatztag für Medienanfragen telefonisch (0152-04835971) erreichbar sein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell