Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Betrunkener tritt Sicherheitsmitarbeiter

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Wegen einer Ruhestörung sprachen zwei Sicherheitsmitarbeiter der Bahn am Montagnachmittag einen Mann am Erfurter Hauptbahnhof an. Dieser trat einen der Mitarbeiter unvermittelt gleich zweimal vor ein Schienbein. Er wurde daraufhin bis zum Eintreffen von Bundespolizisten festgehalten.

Bei dem 50-Jährigen wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2.6 Promille gemessen. Im Weiteren versuchte der angetrunkene Pole sich selbst zu verletzen - das wurde durch Beamte der Bundespolizei unterbunden.

Wegen seines Zustandes forderten die Polizisten einen Krankenwagen an und der Mann kam in ein Hospital.

Die Anzeige wegen Körperverletzung dürfte ihm nun zusätzlich Kopfschmerzen bereiten.

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