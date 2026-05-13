Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Alleinstehender Aktenkoffer sorgt für Einsatz der Bundespolizei

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Eisenach, Eisenach Hauptbahnhof (ots)

Aufregung herrschte am Dienstagabend am Hauptbahnhof Eisenach.

Mitarbeiter der Bahn haben kurz nach 19:00 Uhr einen alleinstehenden Aktenkoffer an einer Sitzmöglichkeit auf einem Bahnsteig entdeckt. Sie informierten umgehend die Bundespolizei und trafen erste Absperrmaßnahmen.

Der Koffer war nicht einsehbar und konnte keinem Reisenden zugeordnet werden. Entschärfer der Bundespolizei überprüften das Gepäckstück und konnten schlussendlich Entwarnung geben. Der kleine Koffer war leer und wird nun als Fundsache behandelt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurden Züge im Zeitraum zwischen 19:15 und 21:45 Uhr in Teilen über andere Bereiche des Hauptbahnhofes umgeleitet.

Sollte ein Eigentümer ermittelt werden können, werden die kostspieligen Einsatzmaßnahmen in Rechnung gestellt.

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