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Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Flugreisender beleidigt Zollmitarbeiterin

BPOLI EF: Flugreisender beleidigt Zollmitarbeiterin
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Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Zur etwaigen Überprüfung zollrechtlicher Vorschriften war das Hauptzollamt in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag bei der Ankunft eines Fluges aus dem türkischen Antalya am Airport Erfurt-Weimar eingesetzt.

Ein 71-Jähriger und seine Frau waren ebenfalls unter den Passagieren, die gegen Mitternacht wieder in Thüringen gelandet sind. Eine Zollmitarbeiterin befragte den Deutschen kurz zum Reiseweg und zeigte ihm sodann den Weg zum Ausgang. Ohne ersichtlichen Grund beleidigte der Reisende die Beamtin. Sie zeigte den Verdacht einer Straftat bei der Bundespolizei an. Nachdem die Personalien des Herren festgestellt waren und er strafprozessual belehrt worden ist, konnte er den Flughafen verlassen.

Als Reisemitbringsel nimmt er eine Strafanzeige wegen Beleidigung mit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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