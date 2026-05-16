Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bilanz der Bundespolizei zum Thüringenderby - Rückblick auf bahnseitige Fanan- und -abreisen im Zusammenhang mit dem Thüringenderby

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Jena, Erfurt (ots)

Das letzte Thüringenderby in der laufenden Saison 2025/2026 der Regionalliga Nordost zwischen den Mannschaften des FC Carl Zeiss Jena und des FC Rot-Weiß Erfurt ist Geschichte.

Die Besonderheit des Thüringer Fußballgipfels und damit auch im polizeilichen Einsatzgeschehen war der Umstand, dass die Anhänger des Erfurter Fußballvereins das Spiel nicht im Stadion mitverfolgt haben. Dennoch sind 730 Erfurter Fußballfans am Vormittag mit zwei Zügen nach Jena gereist, um dort ihre Meinung zur Gästekartenkontingenten in Form einer Demonstration auf die Straße zu bringen. Die Bahnfahrten nach Jena verliefen störungsfrei und friedlich.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr fuhren die etwas mehr als 700 rot-weißen Anhänger nach Beendigung ihrer Demonstration zurück nach Erfurt. Die lammfromme Anreisebilanz konnte für die Rückfahrt nicht gezogen werden. Ein Intercity wurde an der Außenfassade mannigfaltig mit Stickern beklebt. Schwerer wiegen jedoch die Sachbeschädigungen im Zug. Mehrere Sitzpolster wurden beschädigt und in der Zugtoilette wurde ein Graffiti mit Vereinsbezug angebracht. Darüber hinaus wurden einige Kopf-stützen in zwei Wagen beschädigt. Auf Grund dessen wurde der Zug, der eigentlich für eine Weiterreise bestimmt war, aus dem Umlauf genommen.

Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen, die mutmaßlich durch die bahnreisenden Gästefans verursacht worden sind.

Auch etwas mehr als 1000 Fans des Heimvereins nutzten das Beförderungsmittel Bahn, um nach Jena zu reisen. Hierbei konnte die Bundespolizei keine Vorfälle feststellen. Die Rückreise zu den Ausgangsorten wird sich vermutlich über den Nachmittag und die Abendstunden verteilen.

Der verstärkten Bundespolizeiinspektion Erfurt ist es insbesondere an bahnseitigen Schnittstellen und Unterwegsbahnhöfen gelungen, rivalisierende Fußballfans auseinander zu halten und direkte Aufeinandertreffen zu unterbinden. Diensthunde, Unterstützung aus der Luft und Teileinheiten der Bundesbereitschaftspolizei haben dazu beigetragen, dass dieses Einsatzziel erreicht wurde.

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