Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Nach Hausfriedensbruch und ticketloser Fahrt über Gleise abgekürzt

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Saalfeld, Bahnhof Saalfeld (ots)

Da ist ein Mann gleich dreifach in den polizeilichen Fokus geraten. Am Montagmittag wurde er in einer Regionalbahn in Saalfeld angetroffen, obwohl gegen ihn ein Beförderungsverbot besteht. Darüber hinaus verfügte der Deutsche über kein Ticket für die in Anspruch genommene Beförderung. Das Zugpersonal informierte daraufhin die Bundespolizei.

Nach Verlassen der Bahn kürzte der Mann seinen Weg unerlaubt über die Gleise ab. Durch sein Verhalten hat sich der 43-Jährige nicht nur in Lebensgefahr gebracht, sondern auch Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch und der ticketlosen Fahrt eingehandelt. Das unberechtigte Betreten der Gleisanlagen hat für ihn ebenfalls Konsequenzen.

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