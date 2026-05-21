Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisezentrum wegen zurückgelassenem Koffer kurzzeitig geschlossen

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Erst eine Bombendrohung am Sonntagnachmittag und nun gab es schon wieder ein Einsatz der Bundespolizei im Erfurter Hauptbahnhof.

Grund war am Mittwochvormittag ein zurückgelassenes Gepäckstück im Reisezentrum der Deutschen Bahn, welches folglich geräumt wurde. Aufmerksame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten den schwarzen Trolley bei der Bundespolizei gemeldet. Bilder der Videoüberwachung halfen den Beamten, die mutmaßliche Besitzerin schnell ausfindig machen zu können. Das Gepäckstück konnte der 33-jährigen Frau von der Elfenbeinküste zweifelsfrei zugeordnet werden.

Die Auswirkungen waren weitaus geringer als noch vor wenigen Tagen, dennoch war für ca. 20 Minuten kein Kundenverkehr im Reisezentrum möglich.

Die 33-jährige Frau muss nun mit einem Kostenbescheid rechnen. Dieser Ärger und die Einschränkungen für Bahnkunden wären vermeidbar gewesen.

Die Bundespolizei appelliert: "Geben Sie bitte stets acht auf ihre Wertsachen und mitgeführten Gepäckstücke!"

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