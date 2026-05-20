PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: $100-Banknote am Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen

BPOLI EF: $100-Banknote am Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Keinen falschen Fuffziger, sondern gleich einen falschen Hunderter wollte ein Mann am Dienstagnachmittag bei der Reisebank am Erfurter Hauptbahnhof einzahlen.

Bei der Prüfung des US-amerikanischen Dollarscheins kamen Zweifel auf, ob es sich um eine echte Banknote handelt, da es Ungereimtheiten bei einigen Sicherheitsmerkmalen gab. Die Angestellten der Bank zogen eine Streife der Bundespolizei zur weiteren Prüfung hinzu. Die im Bereich der Urkunden versierten Bundespolizisten nahmen den Hunderter genauer in Augenschein und konnten den Anfangsverdacht bestätigen.

Der Geldschein wurde sichergestellt und den 53-jährigen Ukrainer erwartet nun ein Verfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren