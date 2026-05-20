Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: $100-Banknote am Hauptbahnhof aus dem Verkehr gezogen

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Keinen falschen Fuffziger, sondern gleich einen falschen Hunderter wollte ein Mann am Dienstagnachmittag bei der Reisebank am Erfurter Hauptbahnhof einzahlen.

Bei der Prüfung des US-amerikanischen Dollarscheins kamen Zweifel auf, ob es sich um eine echte Banknote handelt, da es Ungereimtheiten bei einigen Sicherheitsmerkmalen gab. Die Angestellten der Bank zogen eine Streife der Bundespolizei zur weiteren Prüfung hinzu. Die im Bereich der Urkunden versierten Bundespolizisten nahmen den Hunderter genauer in Augenschein und konnten den Anfangsverdacht bestätigen.

Der Geldschein wurde sichergestellt und den 53-jährigen Ukrainer erwartet nun ein Verfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld.

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