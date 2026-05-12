Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Paraffin Anlandungen auf den ostfriesischen Inseln Borkum und Juist.

Emden (ots)

Seit dem 12.05.2026 wurde vermehrt Paraffin auf den ostfriesischen Inseln Juist und Borkum angespült. Nachrichtlich wird durch das NLWKN an die Wasserschutzpolizeistation Emden eine Anlandung von Paraffin gemeldet. Auf Borkum wurde über eine Länge von ca. 20 km eine nicht genau bestimmbare Menge von Paraffinstücken gemeldet. Die Säuberungsarbeiten sind bereits im Gange. Auch auf Juist wurden im westlichen Strandbereich Paraffin-Anlandungen festgestellt. Gefährdungen für die Touristik können zurzeit ausgeschlossen werden. Die angelandete Menge wird durch die Mitarbeiter der zuständigen Behörde beseitigt. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen.

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