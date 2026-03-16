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BPOLP Potsdam: Gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen Bahn AG, der ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH und des Bundespolizeipräsidiums - 75 Jahre Bundespolizei - Jubiläumsauftakt am Hauptbahnhof Potsdam

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Potsdam (ots)

Heute feiert die Bundespolizei ihr 75-jähriges Bestehen. Mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung am Hauptbahnhof Potsdam eröffneten die Deutsche Bahn AG, der Verkehrsbetrieb Potsdam und das Bundespolizeipräsidium offiziell das bundesweite Jubiläumsjahr.

Der Standort Potsdam wurde bewusst gewählt: Hier befindet sich der Sitz des Bundespolizeipräsidiums. Zugleich steht der öffentliche Personen Nah- und Fernverkehr exemplarisch für die tägliche Verantwortung aller Beteiligten, Mobilität sicher und verlässlich zu gestalten.

Weitergehende Informationen und Bilder von der Auftaktveranstaltung können den Anlagen entnommen werden.

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