Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: 75 Jahre Bundespolizei Jubiläumsauftakt mit Sonderhalt eines ICE und Präsentation einer Jubiläums-Straßenbahn 16. März 2026 | Hauptbahnhof Potsdam

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Am 16. März 2026 begeht die Bundespolizei ihr 75-jähriges Bestehen. Mit einer öffentlichkeitswirksamen Auftaktveranstaltung am Hauptbahnhof Potsdam wird das bundesweite Jubiläumsjahr offiziell eröffnet. Gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG und dem Verkehrsbetrieb in Potsdam wird ein besonders gestalteter ICE vorgestellt, der im Anschluss bundesweit im Schienennetz unterwegs sein wird. Zudem wird eine Jubiläums-Straßenbahn präsentiert, die bis Ende 2026 im Potsdamer Linienbetrieb eingesetzt wird. Wir laden Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein.

