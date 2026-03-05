PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeipräsidium

BPOLP Potsdam: Unerlaubte Einreisen an allen Land-, Luft- und Seegrenzen II Feststellungen seit der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen und gesondert seit 8. Mai 2025 an den neun Landgrenzen

Potsdam (ots)

Die monatlichen Feststellungen der Bundespolizei zu unerlaubt eingereisten Personen in den Jahren 2021 bis Februar 2026, die Feststellungen im Rahmen der seit dem 16. September 2024 auf Anordnung des Bundesministeriums des Innern vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen sowie die auf Weisung des Bundesministers des Innern vom 7. Mai 2025 erfolgten Feststellungen können der angefügten Pressemitteilung entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeipräsidium
Telefon: (0331) 97 997 9410
Fax: (0331) 97 997 1010
E-Mail: presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

