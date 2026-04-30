Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Bilanz - Bundesweite Aktionswoche Gewässer- und Umweltschutz (BAGU 2026)

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Niedersachsen / Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 13. April bis zum 19. April 2026 führten unter der Leitung der Polizei Duisburg, die Wasserschutzpolizeien der Länder bereits zum fünften Mal eine bundesweite Aktionswoche mit dem Schwerpunkt der Einhaltung von Umwelt- und Abfallvorschriften in der See- und Binnenschifffahrt durch. Insgesamt führten die Wasserschützer an die 1000 Kontrollen zum Umwelt- und Gewässerschutz durch. Hierunter fielen unter anderem die gewerbliche See- und Binnenschifffahrt, die Sportschifffahrt sowie umwelt- und abfallrechtliche Bestimmungen in den Häfen und Naturschutzgebieten. In einigen Fällen wurden die Fahrzeuge beanstandet. Neben 13 Strafanzeigen schrieben die Einsatzkräfte auch 236 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und erhoben zahlreiche Verwarngelder. In sechs Fällen mussten die Beamten Weiterfahrverbote aussprechen und es wurden 57 Mängelberichte gefertigt. In Niedersachsen kontrollierte die Wasserschutzpolizei insgesamt 96 See- und Binnenschiffe sowie Kleinfahrzeuge. Von den kontrollierten 32 Seeschiffen waren 11 und von den 64 Binnenschiffen sowie Kleinfahrzeugen 12 beanstandet worden. Es wurden hier Verwarngelder und Sicherheitsleistungen erhoben. Die bundesweite Aktionswoche mit dem Schwerpunkt des Gewässer- und Umweltschutzes unterstreicht die Verantwortung aller Akteure in der Schifffahrt für den Erhalt eines sauberen und gesunden Ökosystems.

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