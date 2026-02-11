Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 11.02.2026, gegen 00:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Straße "An der Pörze" in Rudolstadt einen 21-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle wurde ein sogenannter Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Cannabis reagierte. Aus diesem Grund wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den jungen Mann eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Erst nach der Auswertung der Blutprobe wird feststehen, ob der Fahrer tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Verfahren eingestellt oder fortgeführt wird.

Zwar sind der Konsum und unter bestimmten Voraussetzungen auch der Besitz von Cannabis in gewissen Mengen legal, jedoch gelten, ähnlich wie beim Alkohol, klare Regeln im Straßenverkehr. Alkohol ist ebenfalls legal, dennoch darf man ab bestimmten Grenzwerten kein Fahrzeug mehr führen. Gleiches gilt für Cannabis.

Grundsätzlich sollte man nach dem Konsum von Alkohol und/oder Cannabis kein Fahrzeug mehr fahren, auch wenn man die gesetzlichen Grenzwerte für eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit nicht erreicht hat. Denn man gefährdet damit nicht nur die eigene Gesundheit, sondern auch die anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell