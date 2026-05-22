Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Reisehinweise der Bundespolizei

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Erfurt, Gera, Weimar, Saalfeld, Nordhausen, Meiningen (ots)

Tagesausflüge, Kurztrips oder die ersten Sprünge ins kühle Nass - Pfingsten bietet sich hierfür an, insbesondere weil Wetterprognosen ein sonniges, verlängertes Wochenende voraussagen.

Mit gegenseitiger Rücksichtnahme, Reiseplanung im Vorfeld und Aufmerksamkeit kann ein schöner Ausflug gelingen. Die Bundespolizei erinnert deshalb daran: Gut vorbereitet und aufmerksam reist es sich sicherer. Weitere Infos unter: www.bundespolizei.de/reisehinweise

Folgende Tipps sollen helfen, wenn die Ausflüge mit der Bahn entspannt verlaufen sollen:

- Planen Sie die Reise mit der Bahn im Voraus und

informieren Sie sich über aktuelle Fahrpläne.

- Nehmen Sie Rücksicht auf andere Reisende, besonders bei vollen Zügen und Bahnhöfen. - Halten Sie Ausgänge sowie Flucht- und

Rettungswege in Zügen und Bahnhöfen frei.

- Achten Sie auf Ihr Gepäck und Ihre Wertsachen. - Melden Sie verdächtige Aktivitäten, unbeaufsichtigte Gepäckstücke oder Notfälle umgehend dem Bahn- und Sicherheitspersonal oder der Polizei. - Vorsicht an der Bahnsteigkante! Überqueren Sie die weiße Linie erst, wenn der Zug vollständig angehalten hat. - Feiern Sie friedlich und respektvoll, aggressives

Verhalten hat auf Reisen keinen Platz.

- Merken Sie sich die Notrufnummern: 110 - Polizei / 112 - Rettungsdienst

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wünscht entspannte Pfingsten und allseits gutes Reisen auf den schienengebundenen Wegen.

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