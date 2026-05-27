Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - 18-Jähriger auf Schützenfest verletzt - Zeugen gesucht

Lähden (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es gegen 03:00 Uhr auf einem Schützenfest in der Schützenstraße in Lähden zu einer Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann wurde dabei von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Herzlake unter der Telefonnummer 05962 877760 zu melden.

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