Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lähden - 18-Jähriger auf Schützenfest verletzt - Zeugen gesucht
Lähden (ots)
Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es gegen 03:00 Uhr auf einem Schützenfest in der Schützenstraße in Lähden zu einer Körperverletzung. Ein 18-jähriger Mann wurde dabei von einer unbekannten Person ins Gesicht geschlagen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Herzlake unter der Telefonnummer 05962 877760 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de
Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell