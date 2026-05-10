Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bexbach (ots)

Am 08.05.2026 in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz gegenüber des Blumengartens in der Bliestalstraße in Bexbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit seinem unbekanntem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem auf dem Parkplatz abgestellten weißen BMW 330E (Saarbrücker Kreiskennzeichen)und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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