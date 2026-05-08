Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung in Homburg

Homburg (ots)

Am 07.05.2026, gegen 13:20 Uhr, kommt es in dem Einmündungsbereich der Robert-Bosch-Straße / Dürerstraße in Homburger zu einer gefährlichen Körperverletzung unter der Verwendung von Baseballschlägern. Vorangegangen war eine verbale Auseinandersetzung zwischen den späteren Streitparteien, wobei letztlich insgesamt acht Personen beteiligt waren. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde eine Person leicht verletzt.

Zeugen, die das Tatgeschehen mitgefilmt haben oder die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell