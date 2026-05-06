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Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 06.05.2026

PI Homburg (ots)

Die am 06.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 55-jährigen Mann aus Blieskastel wird hiermit eingestellt. Die Vermisste Person konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen aufgefunden werden.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

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