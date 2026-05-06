Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 06.05.2026

PI Homburg (ots)

Die am 06.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 55-jährigen Mann aus Blieskastel wird hiermit eingestellt. Die Vermisste Person konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen aufgefunden werden.

Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.

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