POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 06.05.2026
PI Homburg (ots)
Die am 06.05.2026 veröffentlichte Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 55-jährigen Mann aus Blieskastel wird hiermit eingestellt. Die Vermisste Person konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen aufgefunden werden.
Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und Löschung des Lichtbildes der vermissten Person gebeten.
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