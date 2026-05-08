POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Gersheim
Gersheim (ots)
Am 06.05.2026, zwischen 12:00 Uhr und 12:40 Uhr, kam es in der Dekan-Diehl-Straße in Gersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem schwarzen Volvo mit Homburger Kreiskennzeichen, welcher in Höhe der Hausnummer 3 auf einem geschotterten Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung vom Unfallort.
Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.
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