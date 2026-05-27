Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Schwerer Verkehrsunfall - 41-Jähriger tödlich verletzt

Haren (ots)

Gestern gegen 13:00 Uhr kam es auf der Landegger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 41-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Corsa die Landegger Straße in Richtung Haren, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 49-jährigen Frau, die einen Mercedes-Benz fuhr. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße bis 17:15 Uhr voll gesperrt.

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