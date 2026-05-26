Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Bäckerei - Bargeld entwendet

Meppen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 24.05.2026, 17:30 Uhr, und Montag, dem 25.05.2026, 04:58 Uhr, kam es an der Hasestraße in Meppen zu einem Einbruch in eine Bäckerei.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich mutmaßlich gewaltsam Zutritt zu dem rückwärtig gelegenen Treppenhaus des Gebäudes. Von dort gelangten sie durch eine weitere verschlossene Tür in die Bäckerei. Im Inneren wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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