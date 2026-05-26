Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Werlte (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 21:25 Uhr auf der Sögeler Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 20-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 sowie ein 21-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse in genannter Reihenfolge die Sögeler Straße in Richtung Ostenwalde.

Die 20-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen, und setzte nach bisherigen Erkenntnissen den Fahrtrichtungsanzeiger. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer gab an, einen rechten Fahrtrichtungsanzeiger wahrgenommen zu haben und setzte daraufhin zum Überholen an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 20-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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