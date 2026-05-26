PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Verkehrsunfall beim Abbiegen - Eine Person leicht verletzt

Werlte (ots)

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 21:25 Uhr auf der Sögeler Straße in Werlte zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 20-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 sowie ein 21-jähriger Fahrer einer Mercedes C-Klasse in genannter Reihenfolge die Sögeler Straße in Richtung Ostenwalde.

Die 20-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit, um nach links abzubiegen, und setzte nach bisherigen Erkenntnissen den Fahrtrichtungsanzeiger. Der nachfolgende Mercedes-Fahrer gab an, einen rechten Fahrtrichtungsanzeiger wahrgenommen zu haben und setzte daraufhin zum Überholen an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die 20-jährige Peugeot-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 07:31

    POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Lingen (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 17:55 Uhr am Neuen Wall in Lingen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es jedoch beim Versuch, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Zeugen, die ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 07:30

    POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

    Meppen (ots) - Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es zwischen 07:00 Uhr und 11:30 Uhr an der Ulmenstraße im Meppener Ortsteil Groß Fullen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter jedoch nicht in das Gebäude. Zeugen, die ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 07:30

    POL-EL: Papenburg - Einbruch in Spielhalle - Polizei sucht Zeugen

    Papenburg (ots) - In der Nacht zu Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 02:22 Uhr an der Friederikenstraße in Papenburg zu einem Einbruch in eine Spielhalle. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brach im Inneren mehrere Spielautomaten auf. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren