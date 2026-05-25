Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Sonntag, den 24.05.2026, kam es zwischen 15:00 Uhr und 17:55 Uhr am Neuen Wall in Lingen zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es jedoch beim Versuch, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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