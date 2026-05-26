Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Öffentlichkeitsfahndung: 78-jähriger Dieter Obst vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Emsbüren (ots)

Seit Samstag, dem 23.05.2026, wird der 78-jährige Dieter Obst aus Emsbüren vermisst. Zuletzt wurde er gegen 22:45 Uhr auf dem Schützenfest Gleesen im Sonnenweg gesehen, als er die Veranstaltung zu Fuß verließ. Der Vermisste trug ein blau-weiß kariertes Hemd, eine Jeanshose sowie eine Jeansjacke.

Wer Dieter Obst gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.

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