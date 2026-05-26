Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Vereinsheim des SV Hemsen - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 24.05.2026, 12:30 Uhr, und Montag, dem 25.05.2026, 08:55 Uhr, kam es am Kreuzweg in Meppen zu einem Einbruch in das Vereinsheim des SV Hemsen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend entwendeten sie Bargeld aus mehreren Vereinskassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell