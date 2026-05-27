Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Tödlicher Unfall auf Bahnübergang - 79-Jähriger verstirbt

Meppen (ots)

Gestern gegen 15:00 Uhr kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf einem Bahnübergang. Ein 79-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Backmuder Straße in Richtung Heideweg. Am Bahnübergang überquerte er trotz abgesenkter Schranken sowie Rotlicht die Gleise. Dabei bemerkte er nicht den herannahenden Güterzug. Der Lokführer leitete noch eine Notbremsung ein, nachdem er den Mann bereits aus einiger Entfernung erkannt hatte. Dennoch konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß verstirbt der 79-Jährige. Notfallseelsorger wurden eingesetzt. Die Bahnstrecke musste anschließend für mehrere Stunden gesperrt werden.

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