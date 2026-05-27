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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Hauswand mit Bitumen beschmiert - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Zwischen Samstag, dem 23.05.2026, 16:30 Uhr, und Sonntag, dem 24.05.2026, 15:20 Uhr, kam es im Kornblumenweg in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand mit Bitumen und verursachten dadurch einen Sachschaden. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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