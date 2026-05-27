Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Haren - Hauswand mit Bitumen beschmiert - Zeugen gesucht
Haren (ots)
Zwischen Samstag, dem 23.05.2026, 16:30 Uhr, und Sonntag, dem 24.05.2026, 15:20 Uhr, kam es im Kornblumenweg in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter beschmierten eine Hauswand mit Bitumen und verursachten dadurch einen Sachschaden. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizeistation Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 entgegen.
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