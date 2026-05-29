Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, B523, Schwarzwald-Baar-Kreis) Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall - 25-Jähriger muss Führerschein abgeben (28.05.2026)

Dauchingen, B523 (ots)

Ein riskantes Überholmanöver hat am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 523 zwischen Dauchingen und Villingen zu einem Unfall geführt. Gegen 23.30 Uhr war ein 25-Jähiger mit einem Fiat Ducato hinter einer 64-jährigen Suzukifahrerin von Trossingen in Richtung Villingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve setzte der 25-Jährige zum Überholen an, obwohl er aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Sicht auf den Gegenverkehr hatte. Als sich ihm während des Überholvorgangs plötzlich ein Auto näherte, scherte der junge Mann mit seinem Transporter abrupt nach rechts ein um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu verhindern. Dabei touchierte er den ordnungsgemäß fahrenden Suzuki der 64-Jährigen. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aufgrund des grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrverhaltens beschlagnahmten die Polizisten bei der anschließenden Unfallaufnahme den Führerschein des 25-Jährigen.

Da der Fahrer des entgegenkommenden Autos vermutlich nichts von dem auf das Überholmanöver folgenden Unfall mitbekommen hat, setzte er seine Fahrt fort. Die Polizei bittet diesen, sich unter der Tel. 07720 8500-0 mit dem Polizeirevier Schwenningen in Verbindung zu setzen.

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