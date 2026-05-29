Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (29.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Beamte des Polizeireviers Villingen haben in der Nacht auf Freitag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 01.30 Uhr kontrollierten sie auf dem Habsburgerring einen 36-jährigen Teslafahrer. Bei der Überprüfung des Mannes kam den Polizisten bereits beim Öffnen des Fahrerfensters Alkoholgeruch entgegen. Nachdem der 36-Jährige zunächst angab, nichts getrunken zu haben, ergab ein schließlich durchgeführter Test jedoch ein Ergebnis von über 1,2 Promille.

Damit endete die Fahrt und der Mann musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

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