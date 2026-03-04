PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Radfahrer in Emlichheim nach Sturz in Lebensgefahr

Emlichheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kam es in der Amselstraße in Emlichheim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Amselstraße in Richtung Drosselstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Bordsteinkante und stürzte.

Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

