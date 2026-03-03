PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - "Rauschfahrt auf vier Rädern: Fahrer ohne Führerschein kracht auf Volvo"

Meppen (ots)

Am Montagabend gegen 21:25 Uhr wurde auf der Emsstraße in Richtung Hasestraße deutlich: Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht - egal wie hoch der Promillewert ist.

Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Golf krachte auf einen vor ihm fahrenden Volvo XC90 auf, nachdem dieser an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Obergerichtsstraße abbremsen musste. Der Unfallverursacher hatte bei einer Atemalkoholkontrolle 3,35 Promille - ein Wert, bei dem Autofahren definitiv keine gute Idee ist. Er gab zudem an, gar keinen Führerschein zu besitzen.

Auch die Mitfahrerinnen im Golf hatten ihren Anteil am "Feierabend-Experiment": eine 40-Jährige kam auf 3,30 Promille, eine 33-Jährige auf 0,79 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine Weiterfahrt untersagt, was mit dem beschädigten Golf auch nicht mehr möglich war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Die Polizei betont: Alkohol am Steuer ist kein Spaß - er gefährdet das eigene Leben und das anderer. Promille hin oder her - wenn man fährt, sollte man nüchtern sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

