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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Heudorf, Lkr. Konstanz) Dieseldiebstahl auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen (28./29.05.2026)

Eigeltingen, Heudorf (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen mehrere hundert Liter Kraftstoff auf einer Baustelle in der Kreuzstraße entwendet. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 06.30 Uhr schlauchten die Täter aus einem auf einer in Richtung Sportplatz liegenden Baustelle stehenden Bagger rund 250 Liter Diesel. An einem weiteren Lastwagen scheiterten die Diebe, beschädigten diesen jedoch dabei. Zum Abtransport der entwendeten Menge an Kraftstoff müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kreuzstraße beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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