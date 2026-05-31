Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Großeinsatz nach Schlägerei in Gaststätte (30.05.2026).

Trossingen( Lkr. Tuttlingen ). (ots)

Am Samstag, gegen 21:45 Uhr kam es in einer Gaststätte in Trossingen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Der Vorfall begann, als ein 36-jähriger Mann, der mit seiner 26-jährigen Lebensgefährtin in der Gaststätte anwesend war, mit einer dreiköpfigen, männlichen Personengruppe in Konflikt geriet, nachdem jemand eine aufgeschobene Tür leicht gegen den Körper bekam.

Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit entwickelte sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung, die sich nach kurzer Zeit nach draußen, vor die Gaststätte, verlagerte. Um sich seinen drei Widersachern zu erwehren, holte der 36-jährige Mann einen Drehmomentschlüssel aus seinem Pkw VW Golf und setzte diesen auch als Schlagwerkzeug gegen die Männer ein.

Der Vorfall wurde von mehreren Zeugen videografiert, was wiederum die Lebensgefährtin des 36-jährigen Mannes dazu veranlasste einer Zeugin gegen den Kopf zu schlagen, um mutmaßlich die Videoaufzeichnungen zu unterbinden.

Es waren sieben Streifenwagenbesatzungen erforderlich, um die Situation vor Ort unter Kontrolle zu bringen und die Kontrahenten voneinander zu trennen.

Durch den Vorfall wurden mehrere Personen verletzt. Alle beteiligten Personen wiesen Prellungen und Schwürfwunden auf. Ein Mann, welcher aus der dreiköpfigen Gruppe stammte, musste wegen einer Handgelenksfraktur und einem teilweise abgebrochenen Schneidezahn das Krankenhaus aufsuchen.

Der 36-Jährige und seine Lebensgefährtin waren nicht unerheblich alkoholisiert. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung gegen sie eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Spaichingen unter der Telefonnummer: 0742493180 entgegen.

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