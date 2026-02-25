Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschtem Führerschein verhindert

Rheinfelden (Baden) (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung endete die Fahrt für einen Mann bei der Einreise nach Deutschland, da er bei der Einreisekontrolle einen gefälschten Führerschein vorlegte. Am späten Dienstagabend (24.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 44-jährigen am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Zusätzlich zu seinem deutschen Aufenthaltstitel legte der bangladeschische Staatsangehörige einen polnischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung des Dokumentes stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Die Bundespolizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und stellte den Führerschein sicher. Im Anschluss konnte er seine Reise zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell