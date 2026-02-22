PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Samstagabend (21.02.2026), gegen 22:10 Uhr, kam es in Ludwigshafen in der Bleichstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Pfefferspray zum Nachteil eines 68-Jährigen. Eine Gruppe Jugendlicher bestehen aus ca. 10 Personen ist an dem 68-jährigen Geschädigten, welcher sich an der Haltestelle Schützenstraße aufhielt, vorbeigerannt und sprühte ihm hierbei Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe in eine unbekannte Richtung. Der Geschädigte konnte den Täter aufgrund seiner Verletzung nicht näher beschreiben. Der hinzugerufene Rettungsdienst versorgte den Geschädigten vor Ort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
