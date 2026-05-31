Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Immendingen (Lkr. Tuttlingen) Schwere Verkehrsunfall auf der K5929 - 41-jähriger Mann schwer verletzt (30.05.2026)

Immendingen (Lkr. Tuttlingen) (ots)

Gegen 19:30 Uhr kommt es auf der K5929, in Fahrtrichtung Emmingen/Witthoh, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann schwer verletzt wird. Der Mann befährt die Straße mit seinem Mercedes GLE 450 aus Fahrtrichtung Hattingen kommend, als er in einer leichten Rechtskurve, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit in das rechte Bankett der Richtungsfahrbahn gerät.

Der Mercedes des 41-Jährigen befährt nun das Bankett über eine Strecke von etwa 100 Metern und beschädigt dabei einen Verkehrsleitpfosten. Anschließend lenkt der Mann auf die Richtungsfahrbahn zurück, woraufhin der mitgeführte Anhänger ausbricht. Der Wagen schleudert dann über beide Richtungsfahrbahnen und beschädigt einen weiteren Verkehrsleitpfosten.

Durch den Schleudervorgang gelangt das Fahrzeug erneut nach rechts ins Bankett und befährt die angrenzende landwirtschaftliche Grünfläche, wo sich der Anhänger überschlägt und in Unfallendstellung zum Liegen kommt. Der Unfall verursacht Flurschaden in unbekannter Höhe.

Der 41-jährige Mann wird bei dem Unfall schwer verletzt, während die beiden Mitfahrer leicht verletzt werden. Der Wagen ist nicht mehr fahrbereit und wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ebenso wie der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Die K5929 musste zur Unfallaufnahme für etwa 4 Stunden voll gesperrt werden, und eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Feuerwehr Immendingen Abteilung Hattingen (2 Fahrzeugen/12 Mann) leuchtete die Unfallstelle aus und gewährleistete den Brandschutz, während das DRK Tuttlingen mit drei Rettungswagen, einem Notarzt und organisatorischen Leiter des DRK vor Ort war.

Die Ermittlungen zu dem Unfall sind noch im Gange und es wird untersucht, ob der 41-jährige Mann aufgrund seiner Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit für den Unfall verantwortlich ist. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können sich unter der Telefonnummer 07461/9410 bei der Polizei Tuttlingen melden.

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