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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Scheiben an der Grundschule eingeworfen (29.05.2026)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am frühen Freitagabend haben Unbekannte an der Grundschule in Nenzingen mehrere Scheiben eingeworfen. Die Täter warfen im Bereich des Schulhofs mutmaßlich Steine gegen die im Erdgeschoss gelegenen Fenster. Ein Eindringen in die Innenräume war anschließend jedoch nicht möglich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach unter der Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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