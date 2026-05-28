Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrs- und Sicherheitshinweise anlässlich des Iron Maiden Konzerts in der Heinz-von-Heiden-Arena

Hannover (ots)

Die Polizei weist auf die zu erwartende Verkehrssituation anlässlich des Iron Maiden Konzerts im Rahmen der "Run for your lives World Tour 2026" hin und empfiehlt Besuchern, die vorhandenen "Park & Ride"-Angebote oder öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Am Dienstag, 02.06.2026, erfolgt ab 16:00 Uhr in der Heinz von Heiden Arena das Konzert der bekannten Heavy Metal Band. Da im näheren und weiteren Umfeld des Stadions wenig Parkraum zur Verfügung steht, bittet die Polizei die Besucher der Veranstaltung mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag zugleich als Fahrausweis für die An- und Abreise mit allen Bussen und Bahnen im Tarifgebiet des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Ticketinhaber, die dennoch mit Pkw anreisen, werden darauf aufmerksam gemacht, die Navigationsapp NUNAV zu nutzen, sowie die "Park & Ride" Angebote der hannoverschen Verkehrsbetriebe zu gebrauchen. Im Umfeld der Arena sind LED-Anzeigetafeln und Hinweisschilder aufgestellt, Durchsagen der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen helfen bei der Wegfindung. Am Veranstaltungstag kommt es zu folgenden, umfangreichen Straßensperrungen: Stadionbrücke/Stammestraße, Stadionbrücke/ Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg, Beuermannstraße/Robert-Emke-Straße, Am Waterlooplatz/Waterloostraße, Bruchmeisterallee/Am Schützenplatz, Arthur-Menge-Ufer Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Courtyard Hotel. Parkraum für Busse besteht bei Bedarf im Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg.

Verhaltenstipps

Die Polizei gibt folgende Hinweise, damit sich alle Konzertbesucherinnen und -besucher sicher fühlen:

-Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und Ihre Begleitpersonen.

-Bleiben Sie nach Möglichkeit in Gruppen und helfen Sie einander.

-Schützen Sie sich vor unangemessenen Verhalten und Belästigungen, indem Sie klar und deutlich kommunizieren, wenn Grenzen überschritten werden.

-Scheuen Sie sich nicht, andere Personen, Freundinnen und Freunde oder das Veranstaltungspersonal um Unterstützung zu bitten.

-In akuten Notfällen ist die Polizei jederzeit über den Notruf 110 erreichbar.

-Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie sichere Orte wie belebte Bereiche, Gastronomiebetriebe oder Verkaufsstände auf.

-Werden Sie Opfer einer Straftat, zögern Sie nicht, eine Strafanzeige zu erstatten - auch online über die niedersächsische Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/. Hinweise und Beobachtungen können dort oder telefonisch ebenfalls jederzeit übermittelt werden. Weitere Tipps gibt es auf der Seite auf der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/noetigung/

Taschendiebstähle

Leider kommt es bei Großveranstaltungen auch immer wieder zu Taschendiebstählen. Um sich zu schützen, sollten die Konzertbesucherinnen und - besucher Wertsachen möglichst nah am Körper tragen. Verzichten Sie auf unnötige Wertgegenstände oder große Bargeldbeträge. Hand- und Umhängetaschen sollten stets verschlossen auf der Körpervorderseite getragen oder unter den Arm geklemmt werden. Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder angekettete Geldbörsen bieten zusätzlichen Schutz. /dok, nash

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