Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 98-Jähriger aus Hemmingen-Arnum wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung von Fotos eines vermissten 98-Jährigen aus einer Wohneinrichtung in Hemmingen-Arnum, ist dieser wohlbehalten angetroffen worden. Zuvor entfernte sich der Mann am Abend des 26.05.2026 aus dem Pflegeheim und kehrte nicht zurück.

Schließlich konnte der verschwundene Senior in den frühen Morgenstunden des 27.05.2026 im Nahbereich der Einrichtung angetroffen werden. Er ist wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

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