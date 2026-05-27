PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 98-Jähriger aus Hemmingen-Arnum wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung von Fotos eines vermissten 98-Jährigen aus einer Wohneinrichtung in Hemmingen-Arnum, ist dieser wohlbehalten angetroffen worden. Zuvor entfernte sich der Mann am Abend des 26.05.2026 aus dem Pflegeheim und kehrte nicht zurück.

Schließlich konnte der verschwundene Senior in den frühen Morgenstunden des 27.05.2026 im Nahbereich der Einrichtung angetroffen werden. Er ist wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Hannover mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Hannover
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren