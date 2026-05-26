Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Lkw-Unfall auf Autobahn (A) 2 - Beide Insassen noch an der Unfallstelle verstorben

Hannover (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 26.05.2026, sind bei einer frontalen Kollision eines Lkw mit einem Brückenpfeiler einer Fußgängerbrücke über der A 2 zwei Lkw-Insassen tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 53-Jähriger gegen 04:45 Uhr mit einem Lkw der Marke Mercedes-Benz Actros samt Anhänger den Hauptfahrstreifen der BAB 2 in Richtung Dortmund. Kurz hinter der Anschlussstelle Hannover-Bothfeld kam das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen das Fundament einer Fußgängerbrücke, welche die Verlängerung der Peter-Strasser-Allee bildet.

Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der 28-jährige Mitfahrer durch das Führerhaus und die Frontscheibe auf eine angrenzende Grünfläche geschleudert wurde. Der 53-jährige Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt.

Die ersten am Unfallort eintreffenden Rettungskräfte und der Notarzt konnten bei beiden Männern nur noch den Tod feststellen. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren, nicht mit dem Leben vereinbaren Verletzungen.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt werden. Der Verkehr fließt aktuell einspurig über den linken Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbei.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrverhalten des Lkw im Vorfeld geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash, pol

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